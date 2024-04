Apple a envie de savoir quels sont les avis des utilisateurs qui ont acheté le Vision Pro, après plusieurs semaines d’utilisation. Le casque est disponible à l’achat depuis début février. Apple envoie maintenant des sondages aux clients.

Les questions sur l’Apple Vision Pro tournent autour de la satisfaction des clients, l’utilisation de l’environnement, les fonctions préférées, l’usage qui en est fait, la fréquence d’utilisation et la durée des sessions d’utilisation. Apple pose également des questions sur le mode invité et sur les autres personnes qui utilisent le Vision Pro.

Les question d’Apple pour le Vision Pro

Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction à l’égard de votre Vision Pro ?

Quelle est la fonction ou l’aspect de l’Apple Vision Pro que vous préférez jusqu’à présent ?

À quelle fréquence utilisez-vous votre Apple Vision Pro ?

Combien de temps portez-vous généralement votre Apple Vision Pro avant de décider de l’enlever ?

Qui d’autre utilise votre Vision Pro ?

Avant de répondre à l’enquête, saviez-vous que vous pouviez laisser d’autres personnes utiliser votre Apple Vision Pro grâce à la fonction Utilisateur invité ?

Parmi ces activités, lesquelles faites-vous régulièrement sur votre Vision Pro ? (avec une longue liste d’options)

Quels types de contenus vidéo souhaitez-vous regarder sur l’Apple Vision Pro ?

Lorsque vous utilisez votre Apple Vision Pro, à quelle fréquence êtes-vous immergé dans un environnement ?

Lorsque vous utilisez des applications sur l’Apple Vision Pro, à quelle fréquence êtes-vous multitâche ?

Avez-vous configuré votre Persona pour l’utiliser dans FaceTime ?

Êtes-vous satisfait de l’apparence de votre Persona sur Apple Vision Pro ?

Où votre Apple Vision Pro est-il le plus utilisé ?

Parmi les accessoires suivants, lesquels utilisez-vous avec votre Apple Vision Pro ? (la liste comprend des souris, des étuis, des AirPods Pro, etc.)

Quel bandeau utilisez-vous le plus souvent avec votre Apple Vision Pro ?

À quelle fréquence utilisez-vous votre Apple Vision Pro lorsque la batterie est connectée à une source d’alimentation ?

Ce sondage intervient au moment où l’intérêt pour le casque de réalité mixte est en baisse. En effet, le produit est pour le moment réservé aux États-Unis et la demande de démos a nettement baissé dans les Apple Store. De plus, il a été révélé cette semaine qu’Apple a nettement réduit la livraison de Vision Pro pour 2024. Cela s’explique par le fait que la demande du public est bien plus faible que prévu.