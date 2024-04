Tim Cook a déjà teasé la présentation d’un nouvel Apple Pencil pour la keynote des nouveaux iPad le 7 mai et des détails sont dévoilés aujourd’hui grâce à Mark Gurman de Bloomberg.

Une nouveauté pour l’Apple Pencil sera le support du retour haptique. Ce sera la première fois pour le stylet d’Apple. Et bien que les détails soient légers, on peut imaginer comment le retour haptique peut varier en fonction de l’outil sélectionné dans l’application de dessin en cours. Un mode crayon pourrait rendre l’Apple Pencil plus rugueux et plus lourd, par exemple.

Une précédente fuite avait indiqué que l’accessoire devrait également supporter de nouveaux gestes, ou du moins un nouveau geste. Il s’agirait d’un système de pression si l’on en croit le code de la bêta d’iPadOS 17.5, actuellement disponible auprès des développeurs.

Là encore, les détails sont légers à son sujet, mais le geste de pression pourrait permettre aux utilisateurs d’invoquer rapidement des actions telles que l’ajout de formes, d’autocollants ou de texte sur le document.

Il faudra donc attendre la keynote du 7 mai pour en savoir plus sur l’Apple Pencil. À l’inverse, il y a un peu plus de détails sur les nouveaux iPad. Pour l’iPad Pro par exemple, Apple proposera un écran OLED et la puce M4 avec un accent sur l’IA. On retrouvera également la présentation du nouvel iPad Air avec la puce M2 et deux écrans de 10,9 et 12,9 pouces.