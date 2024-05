Apple a annoncé aujourd’hui les iPad Pro avec l’écran OLED et la puce M4, mais tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne. En effet, seuls les modèles avec 1 et 2 To de stockage proposent réellement l’expérience complète comme l’indique le site d’Apple.

Les iPad Pro M4 avec 256 et 512 Go d’espace de stockage ont le droit à 8 Go de RAM. Pour avoir 16 Go de mémoire vive, il faut passer sur les modèles avec 1 ou 2 To de stockage. Pour chaque modèle, la bande passante de la mémoire vive est de 120 Go/s.

De plus, les modèles avec 256 et 512 Go de stockage ont le droit à un processeur (CPU) avec 9 cœurs (3 cœurs de performance et 6 cœurs à haute efficacité énergétique), contre 10 cœurs (4 cœurs de performance et 6 cœurs à haute efficacité énergétique) pour les variantes avec 1 et 2 To. En revanche, tous les modèles ont une puce graphique (GPU) avec 10 cœurs et un Neural Engine avec 16 cœurs.

Il est possible de commander dès aujourd’hui les iPad Pro M4 chez Apple. Le modèle de 11 pouces débute à 1 219€ et la variante de 13 pouces à 1 569€. Pour ceux qui veulent se faire plaisir avec le modèle de 13 pouces de 2 To de stockage, le verre nano-texturé et le support du Wi-Fi + cellulaire, il faudra débourser 3 159€. Tous les prix sont à retrouver sur cette page.