L’une des principales nouveautés des nouveaux iPad Pro est qu’ils embarquent un écran OLED et il y a un taux de rafraîchissement variable pouvant descendre jusqu’à 10 Hz. Cependant, les nouvelles tablettes ne supportent pas la fonction d’écran toujours allumé (Always-On Display).

L’iPad Pro prend en charge ProMotion depuis 2017, mais la tablette ne supportait jusqu’à présent que des taux de rafraîchissement compris entre 24 Hz et 120 Hz. Les nouveaux modèles utilisent la technologie LTPO à faible consommation d’énergie, selon l’analyste Ross Young, ce qui permet à l’écran de descendre à 10 Hz pour les contenus statiques. Ce changement contribuera à réduire la consommation d’énergie, bien que l’autonomie annoncée reste globalement inchangée par rapport à la génération précédente d’iPad Pro.

Le scénario du jour est similaire à ce qui s’est passé avec les iPhone 13 Pro, à savoir supporter ProMotion qui descend jusqu’à 10 Hz, mais sans support de la fonction d’écran toujours allumé. Il a fallu attendre les iPhone 14 Pro pour avoir l’Always On Display. Ces modèles font même mieux puisqu’ils descendent jusqu’à 1 Hz. C’est également le cas des récentes Apple Watch.

Au vu de ce qu’il se passe sur iPhone et Apple Watch, on peut se douter qu’Apple va attendre de pouvoir proposer un iPad Pro pouvant descendre jusqu’à 1 Hz avant de proposer l’Always On Display. Reste à savoir quand un tel modèle verra le jour.

Apple a annoncé hier ses nouveaux iPad Pro avec des écrans OLED de 11 et 13 pouces, ainsi que la puce M4.