Les utilisateurs d’Apple Watch ont le droit à une mise à jour aujourd’hui, avec la version finale de watchOS 10.5 qui est disponible au téléchargement. Elle débarque après plusieurs bêtas et releases candidates distribuées aux développeurs et testeurs publics.

Il y a divers correctifs et une seule nouveauté avec watchOS 10.5, c’est l’arrivée du nouveau cadran Pride. Il fait suite à l’annonce récente du nouveau bracelet Pride. Apple dit vouloir « honorer la communauté et la culture LGBTQ+ ».

Voici comment Apple présentait son bracelet :

Le nouveau bracelet boucle unique tressée Pride Edition évoque la force et la beauté des communautés LGBTQ+ avec un design vibrant et fluorescent inspiré de plusieurs drapeaux de la fierté, et comporte une patte gravée au laser sur laquelle on peut lire « PRIDE 2024 ». Les couleurs noir et marron symbolisent les communautés noires, hispaniques et latines, ainsi que les personnes touchées par le VIH/sida, tandis que les teintes rose, bleu clair et blanc représentent les personnes transgenres et non binaires.