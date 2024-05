À l’occasion du lancement de l’iPad Pro M4, Greg Joswiak a accordé une interview pour parler de plusieurs éléments. Le vice-président du marketing mondial en a aussi profité pour tacler les autres tablettes.

Il existe des tablettes fonctionnant sous Windows, Android ou ChromeOS, dont certaines sont basées sur un matériel du même code conceptuel que l’iPad. Malgré les premières prédictions selon lesquelles les produits de type iPad pourraient supplanter les PC sous leur forme plus conventionnelle, il s’est avéré que la tablette d’Apple n’occupe qu’une seule catégorie. « J’hésite à l’appeler tablette parce que les tablettes sont nulles, mais pas les iPad », a déclaré Greg Joswiak à Fast Company.

L’iPad Pro est le premier produit Apple avec la nouvelle puce M4. C’est une nouveauté en soi, car ce sont normalement les Mac qui débutent les nouvelles puces Apple Silicon.

Greg Jozwiak souligne que la puce M4 est la brique de base nécessaire pour piloter les écrans OLED en tandem du nouvel iPad Pro, une autre première pour un produit Apple. « Notre équipe chargée des puces a pu intégrer ce contrôleur dans la feuille de route. Et l’endroit où ils ont pu le placer était le M4 ».

Dans la même interview, John Ternus, vice-président de l’ingénierie matérielle chez Apple, ajoute :

Nous avons toujours eu cette vision d’un iPad comme étant cette feuille de verre magique qui vous permet d’interagir directement avec votre contenu. Et donc, ce que nous étions impatients de faire avec ce nouvel iPad Pro, c’est de repousser les limites de la finesse et de la légèreté sans faire de compromis. Nous avons le meilleur écran que nous ayons jamais mis dans un iPad. Nous avons les meilleures performances jamais intégrées à un iPad. Nous n’avons rien cédé sur l’autonomie ou la durabilité, et nous pensons que c’est ce qui fait l’expérience ultime de l’iPad.