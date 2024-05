Plusieurs pays, dont la France, vont avoir le droit à l’Apple Vision Pro. Mais d’autres sont révélés et il y a le Canada dans le lot, tout comme le Royaume-Uni et Singapour, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Au mois de mars, un bout de code dans visionOS, le système d’exploitation du Vision Pro, avait indiqué qu’Apple travaillé sur le support des claviers dans plusieurs pays. La liste comprenait la Chine, le Canada, le Japon, Singapour, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et la Corée du Sud. Cela suggérait fortement une disponibilité prochaine dans ces pays et cela se confirme un peu plus aujourd’hui.

Il a été récemment révélé qu’Apple a commencé à former les employés de plusieurs pays, dont ceux de la France, pour le Vision Pro. Apple a envoyé par avion des centaines d’employés de ses magasins internationaux à Cupertino en Californie, pour apprendre à faire des démonstrations de l’appareil pour les clients. L’entreprise forme des employés d’Allemagne, de France, d’Australie, du Japon, de Corée du Sud, de Singapour et de Chine.

Comme nous pouvons le voir, il n’y a pas le Canada dans cette liste pour les employés. Cela pourrait suggérer que le pays voisin des États-Unis aura le casque un peu plus tard que les autres. Mais ce point précis reste une spéculation pour le moment.

Selon les dernières nouvelles, le lancement de l’Apple Vision Pro à l’international se fera après la WWDC 2024. Celle-ci débutera le 10 juin.