Apple a réagi à son erreur concernant le nombre de cœurs pour la puce graphique (GPU) de l’iPad Air M2. Au départ, la société annonçait que la tablette avait 10 cœurs. Il s’avère qu’il y en a en réalité 9.

Le changement a été fait discrètement sur la fiche des caractéristiques techniques de l’iPad Air M2 sur le site d’Apple. Cela a impliqué une baisse des performances du GPU de 9% environ par rapport à l’iPad Pro M2 qui lui dispose bien de 10 cœurs.

Mais qu’en est-il des données d’Apple partagées jusqu’à présent ? Le groupe a fait plusieurs comparaisons de performances avec l’ancien iPad Air M1, notamment en disant que la nouvelle tablette est 50% plus rapide que la précédente, avec un gain de 25% sur la partie graphique. Sont-elles toujours exactes ? Apple a déclaré à 9to5Mac :

Nous mettons à jour Apple.com pour corriger le nombre de cœurs de l’iPad Air M2. Toutes les performances annoncées pour l’iPad Air M2 sont exactes et basées sur un GPU à 9 cœurs.

Les autres spécifications de la puce M2 n’ont pas changé. L’iPad Air est équipé d’un processeur à 8 cœurs, dont quatre cœurs performants et quatre cœurs à haute efficacité énergétique, de 8 Go de RAM et d’un moteur neuronal à 16 cœurs.

Nous ne savons toujours pas comment une telle erreur a pu être annoncée par Apple concernant les 10 cœurs au lieu des 9. Pour rappel, l’iPad Air M2 (et l’iPad Pro M4) a été annoncé le 7 mai. Cela fait plus de 14 jours que les premiers acheteurs ont mis la main sur la tablette et ils ne peuvent donc plus la retourner à Apple. Peut-être que la société va leur accorder un délai supplémentaire. Rien n’est communiqué pour le moment.