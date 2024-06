Les Mac et iPad qui sont sortis depuis septembre 2023 ont une puce dédiée pour le support de Thread, la technologie de réseau maillé basse consommation sur laquelle Matter se base partiellement. Matter concerne la domotique et Apple a participé à sa conception. Mais il y a une particularité : Apple ne dit rien publiquement pour les nouveaux produits.

L’iMac M3 a la puce pour le support de Thread, tout comme le MacBook Pro M3 Pro et M3 Max, le MacBook Air M3, l’iPad Air M2 et l’iPad Pro M4. The Verge a repéré les certifications au niveau de la FCC, organisme américain où il est nécessaire de faire autoriser les produits électroniques pour pouvoir les vendre.

La FCC exige des fabricants qu’ils dressent la liste de toutes les radios contenues dans un appareil et qu’ils les testent dans tous les scénarios possibles afin de s’assurer qu’elles sont conformes à ses réglementations en matière de transmission. Ici, les documents mentionnent IEEE 802.15.4. C’est le protocole de communication utilisé par Thread.

Pour rappel, Apple avait déjà ajouté le support de Thread sur les iPhone 15 et 15 Pro. Cela devait permettre une meilleure intégration avec l’application Maison et la domotique, mais Apple n’a jamais réellement exploité le potentiel. Pour les iPad et Mac, Apple n’indique même pas publiquement qu’il y a le support.

Celui-ci est donc désactivé, mais peut-être qu’il sera réellement disponible avec une future mise à jour — potentiellement iPadOS 18 et macOS 15. Mais aucune rumeur n’a évoqué le sujet pour le moment.