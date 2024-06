Comme à chaque keynote majeure, Tim Cook, le patron d’Apple, poste un message sur le réseau social X avant le moment clé avec une photo. C’est le cas ici avant la conférence pour la WWDC 2024.

« J’ai hâte que vous nous rejoigniez à la WWDC 2024 ce matin ! », a écrit Tim Cook dans son message sur X. Il partage également une photo de l’entrée du Steve Jobs Theater. C’est la principale salle de conférence à l’Apple Park. C’est ici que plusieurs produits et mises à jour ont été annoncés. Mais depuis le Covid-19, Apple se focalise surtout des keynotes pré-enregistrées. Ce sera d’ailleurs une nouvelle fois le cas pour celle de la WWDC 2024.

Can’t wait for you to join us at #WWDC24 this morning! pic.twitter.com/3bHzspURPH — Tim Cook (@tim_cook) June 10, 2024

Si l’on en croit les rumeurs, il n’y aura pas d’annonces matérielles à la keynote de ce 10 juin. Le seul élément envisagé serait la date de sortie pour l’Apple Vision Pro à l’international. Mais pour le reste, Apple se focalisera sur les annonces logicielles avec iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2. Aussi, un gros morceau va être l’intelligence artificielle. L’IA aura pour nom Apple Intelligence selon une fuite.

La keynote de la WWDC 2024 aura lieu ce soir à partir de 19 heures. On retrouvera notamment la présentation d’iOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2. La conférence d’Apple sera à suivre en direct sur iPhoneAddict via cette page dédiée ou depuis notre application iAddict via la rubrique Keynote.