Avec iOS 18, Apple propose trois nouvelles limites de charge sur iPhone. On retrouve maintenant 85%, 90% et 95%. Cela vient s’ajouter à l’option de 80% qui était disponible jusqu’à présent.

Depuis iOS 17 avec les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max, Apple permet aux utilisateurs de limiter la charge à 80% au lieu de 100%. Pourquoi cette limite de 80% ? C’est pour prolonger la durée de vie de la batterie. En effet, il est généralement conseillé d’avoir une autonomie entre 20% et 80%, au lieu de tomber à 0% puis charger jusqu’à 100% ensuite. Ce choix doit permettre (en théorie) d’avoir une batterie qui tiendra plus longtemps. Le discours est valable avec tous les produits ayant une batterie, ce n’est pas spécifique aux smartphones d’Apple.

Avec iOS 18, Apple décide de proposer des options supplémentaires pour les utilisateurs avec des limites de charge à 85%, 90% et 95%. Bien sûr, ceux qui le souhaitent peuvent toujours choisir la limite de 100%.

Pour faire un changement, il faut se rendre dans Réglages > Batterie > En charge puis faire son choix avec le curseur. Et comme dit précédemment, il est nécessaire d’avoir l’un des iPhone 15 pour en profiter. Ceux qui ont un ancien modèle n’y ont pas le droit. Ils n’avaient déjà pas le droit à la limite de 80%.

La bêta d’iOS 18 concerne pour le moment les développeurs. Apple l’a proposée hier après la keynote d’ouverture de la WWDC 2024.