L’Apple Watch Series 10 aurait le droit à des écrans plus grands, en passant respectivement de 41 et 45 mm à 45 et 49 mm, selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo. Il évoque également un boîtier plus fin, sans pour autant donner plus de détails à ce sujet.

Un élément non évoqué pour l’écran concerne la façon dont Apple va procéder. Est-ce que le fabricant va réussir à réduire les bordures, ce qui permettra d’avoir des écrans de 45 et 49 mm sans qu’ils soient plus grands que les modèles existants de 41 et 45 mm ? Ou doit-on s’attendre à une augmentation générale de la taille de la montre ?

Pour ce qui est du boîtier du plus fin, des rumeurs avaient déjà évoqué le sujet. C’était notamment au sujet d’une Apple Watch Series X qui doit fêter les 10 ans de la montre avec un tout nouveau modèle. Il y a aussi des rumeurs qui ont fait état d’un nouveau système de bracelets magnétiques, ce qui empêcherait d’utiliser les modèles actuels.

D’autre part, Kuo indique que l’Apple Watch Ultra 3 devrait être plus que similaire au modèle existant. Si les rendements de production sont conformes aux attentes, de nouveaux coloris du boîtier (noir/foncé) devraient être disponibles.

Apple compte aussi utiliser des composants fabriqués à l’aide de la technologie d’impression 3D dès le second semestre de 2024. Cela fait suite à des tests intensifs au cours de l’année écoulée.