Les premiers retours étaient déjà très positifs pour Apple, mais cette fois, l’affaire serait quasiment dans le sac si l’on en croit les bonnes sources du Financial Times. L’Europe aurait accepté le projet d’ouverture du NFC de l’iPhone proposé par Apple, soit un accès gratuit et complet au NFC pendant une durée d’au moins dix ans. La volonté d’ouverture affichée par Apple ne date pas d’aujourd’hui : cela fait déjà des mois que Cupertino a largement accepté le principe d’un accès « libre » à la puce NFC, un changement de stratégie sans doute motivé par l’enquête lancée il y a deux ans par la Commission européenne, et qui tranche avec la façon dont Apple tente d’échapper aux nouvelles réglementations européennes pesant sur l’App Store.

La validation de l’offre d’Apple par le régulateur européen aurait été obtenue après une phase de test. Les inspecteurs de la Commission européenne ont donc eu tout le temps nécessaire pour évaluer la bonne foi du projet d’Apple. On ne sait pas en revanche à ce stade si la proposition finale de Cupertino a fait bouger les lignes du côté des différents points de friction notifiés au mois d’avril par la BCE. Dans tous les cas de figure, il semble que sur ce dossier tout au moins, la Commission se soit rangée in fine du côté d’Apple…