À la suite d’une demande du gouvernement chinois, Apple a retiré les applications de Radio France et de France Inter sur l’App Store en Chine. Le fabricant d’iPhone a informé Radio France de ce retrait dans un message.

Retrait des apps France Inter et Radio France sur l’App Store chinois

« Nous regrettons que nos auditeurs installés en Chine se retrouvent ainsi sanctionnés en perdant un accès simple à nos directs et podcasts, en particulier à nos contenus d’information vérifiée », déplore Radio France dans une déclaration à l’AFP.

Dans son message, Apple explique agir à la demande de l’administration chinoise du Cyberespace (CAC) parce que l’application de Radio France « comprend du contenu qui est illégal en Chine ». « L’app influencerait l’opinion publique chinoise », a commenté sur X le directeur du numérique et de la stratégie d’innovation de Radio France, Laurent Frisch. « Nous suspectons qu’est ciblé l’excellent podcast de France Inter » sur le président chinois, intitulé « Xi Jinping, le prince rouge », ajoute-t-il.

Apple nous informe que notre app @radiofrance sera dépubliée en Chine sur requête du Cyberspace Administration of China. L'app influencerait l'opinion publique chinoise. Nous suspectons qu'est ciblé l'excellent podcast de @franceinter sur Xi Jingping https://t.co/rQxkwA5uRd pic.twitter.com/vQX4oqOBpS — Laurent Frisch (@laurentfrisch) June 19, 2024

La Chine surveille étroitement ses médias et Internet, soumis à une stricte réglementation et une censure des contenus qui présentent la politique de l’État sous un mauvais jour ou sont de nature à créer de l’agitation. De nombreux sites (Google, YouTube…), applications et réseaux sociaux étrangers (X, Instagram, Facebook…) sont ainsi inaccessibles sans VPN permettant de contourner les blocages.

En avril, Apple a retiré WhatsApp et Threads de l’App Store chinois, également à la demande de l’administration chinoise du Cyberespace. Côté médias, l’application du New York Times avait été supprimée en 2017.

« Nous sommes obligés de respecter les lois en vigueur dans les pays où nous opérons, même si nous ne sommes pas d’accord. Faisant référence à la loi locale sur la cybersécurité, l’administration chinoise du Cyberspace a ordonné le retrait de ces applications de la vitrine chinoise », a réagi aujourd’hui Apple concernant les applications de Radio France et France Inter.