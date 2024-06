Apple a décidé de lancer des promotions pour plusieurs jeux sur Mac, dont Valheim, Death Stranding, Lies of P, Resident Evil Village et d’autres. On retrouve 13 titres au total.

« Certains de nos jeux Mac préférés sont disponibles à prix réduit pour une durée limitée. Ne passez pas à côté de cette occasion », indique Apple. Voici les différents jeux en promo sur le Mac App Store avec leurs nouveaux prix :

L’ensemble des jeux Mac en promo sont à retrouver sur cette page. Apple y partage une courte description à chaque fois. Les remises sont proposées jusqu’au 27 juin, à savoir jeudi prochain. Il ne faut donc pas traîner pour profiter des nouveaux tarifs.

Chaque jeu avec le prix réduit est disponible sur le Mac App Store. On est très loin de Steam au niveau du catalogue, mais Apple espère ici que davantage de personnes vont utiliser leur Mac pour jouer. Après tout, cela fait quelques années maintenant que le fabricant parle du gaming à l’occasion de ses keynotes. Il y a même un mode jeu sur macOS qui optimise les performances lorsque vous jouez. Ce mode est également disponible sur iPhone et iPad avec iOS 18.