Les iPhone avec iOS 18 et les iPad avec iPadOS 18 sont désormais en mesure de formater un support de stockage externe vers différents formats à l’aide de l’application Fichiers d’Apple. Il était déjà possible d’effacer un volume de stockage externe avec iOS 17. On monte d’un cran cette année.

Source image

En maintenant votre doigt appuyé sur le nom de votre volume de stockage externe, vous pouvez choisir l’option « Effacer ». À partir de ce moment, l’application Fichiers d’iOS 18 vous invite à choisir un format pour le formatage. Trois options sont disponibles : APFS, ExFAT et MS-DOS (FAT). Sans surprise, Apple choisit par défaut APFS sachant qu’il s’agit de son format (APFS = Apple File System).

Apple précise d’ailleurs que l’APFS est recommandé pour macOS, iOS et iPadOS. D’ailleurs, il est possible de choisir une option pour chiffrer le volume de stockage externe. Le fabricant ajoute que MS-DOS est compatible avec les PC, les appareils photo et d’autres appareils.

L’expérience de formatage est similaire à celle que l’on retrouve sur macOS avec l’Utilitaire de disque. Mais celle-ci a l’avantage de proposer quelques options supplémentaires. Cela montre en tout cas qu’Apple propose un pas de plus vers l’indépendance de ses appareils mobiles.

iOS 18 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs. Apple a déjà annoncé que la bêta 2 sera disponible aujourd’hui. Si tout se passe comme d’habitude, ce sera aux alentours de 19 heures.