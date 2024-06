Ce 28 juin représente deux évènements pour l’Apple Vision Pro. Il y a d’abord la sortie du casque dans plusieurs pays d’Asie et les précommandes dans d’autres pays, notamment en France. Tim Cook a décidé de célébrer ce rendez-vous.

Sur X (ex-Twitter), Tim Cook, le patron d’Apple, a indiqué :

Nous sommes ravis de voir nos clients de Chine continentale, de Hong Kong, du Japon et de Singapour découvrir l’Apple Vision Pro pour la première fois ! Les précommandes commencent aujourd’hui en Australie, au Canada, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Nous avons hâte que nos clients découvrent la magie de l’informatique spatiale.

We’re thrilled to see our customers in mainland China, Hong Kong, Japan, and Singapore experience Apple Vision Pro for the first time! Pre-orders start today in Australia, Canada, France, Germany, & the UK. We can’t wait for customers there to see the magic of spatial computing. pic.twitter.com/GQtDbstZw6 — Tim Cook (@tim_cook) June 28, 2024

Greg Joswiak, le vice-président d’Apple chargé du marketing mondial, a également posté un message :

Encore plus de clients peuvent découvrir l’Apple Vision Pro ! Il est disponible dès aujourd’hui en Chine continentale et au Japon, ainsi qu’à Hong Kong et à Singapour, et vous pouvez le précommander en Australie, au Canada, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.

Even more customers can experience Apple Vision Pro! It’s available today in mainland China and Japan, as well as Hong Kong and Singapore, and you can pre-order in Australia, Canada, France, Germany, and the UK. 🌎🌏🌍 pic.twitter.com/1eWnAHEGfo — Greg Joswiak (@gregjoz) June 28, 2024

En France, l’Apple Vision Pro débute à 3 999€. Cela concerne ici le modèle avec 256 Go de stockage. Ceux qui veulent la variante avec 512 Go doivent payer 4 249€. Et pour avoir 1 To de stockage, il faut débourser 4 499€. Les précommandes ont ouvert aujourd’hui et la commercialisation se fera le 12 juillet.