Apple Intelligence va être disponible sur iPhone, iPad, Mac et Vision Pro, mais pas sur les HomePod selon Mark Gurman de Bloomberg. Cela peut se comprendre sur les modèles existants à cause des caractéristiques techniques, mais un futur modèle plus puissant n’y aurait pas le droit pour autant.

Pour fonctionner, Apple Intelligence nécessite au moins 8 Go de RAM. Or, les HomePod et HomePod mini ont seulement 1 Go de RAM. Cela s’explique par le fait qu’ils embarquent respectivement les puces S7 et S5 qui viennent de l’Apple Watch. Il y a donc un réel manque de puissance pour faire tourner l’IA.

D’autre part, Apple part du principe en interne que les ventes du HomePod sont trop légères pour développer son IA sur l’enceinte connectée. Cela signifie donc qu’une nouvelle enceinte ne changerait rien : elle n’aura pas le droit à l’IA.

En d’autres termes, le HomePod va rester avec la version actuelle de Siri qui est tant critiquée par les utilisateurs. C’est assez cocasse sachant que le produit se repose exclusivement sur Siri pour fonctionner et que la nouvelle version de l’assistant avec Apple Intelligence se veut bien plus intéressante au niveau des fonctionnalités.

À l’inverse, Apple Intelligence verra le jour sur le Vision Pro, mais ce ne sera pas pour 2024. Le casque de réalité mixte se veut suffisant puissant avec sa puce M2 et ses 16 Go de RAM. Les ventes sont également légères, mais Apple vise sur le long terme pour ce produit et espère que les ventes vont grimper. Et l’usage est différent ici puisqu’il y a une interface.

Aussi, Apple développe un produit robotique avec un écran et celui-ci devrait avoir Apple Intelligence. Mais la date de sortie exacte de ce robot est incertaine.