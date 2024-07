Il est possible d’essayer le Vision Pro en Apple Store et Apple fait justement évoluer l’expérience de démo, en espérant que cela se traduira par davantage de ventes. Mark Gurman de Bloomberg dévoile deux changements à venir ce mois-ci.

Le premier changement est qu’Apple va permettre aux utilisateurs de fournir leurs propres photos, vidéos et panoramas pour les voir sur le Vision Pro. Jusqu’à présent, ils devaient se contenter de contenus inclus par défaut dans le casque à des fins de démonstrations. L’objectif ici est que les personnes en boutique puissent réellement se faire une idée du casque avec des contenus personnels, ce qui pourrait bien les aider à sauter le pas et débourser plusieurs milliers d’euros pour faire l’acquisition du produit.

La seconde modification est une option qui a pour nom Go Deeper en anglais et qui permet aux testeurs de se focaliser davantage sur tel ou tel sujet. Par exemple, une personne peut demander à ce que la démo se focalise tout particulièrement sur les applications de productivité. Une autre peut préférer un accent sur la consultation de photos et vidéos en réalité virtuelle.

D’autre part, un changement d’ores et déjà en place concerne le bandeau, à savoir l’accessoire qui tient l’Apple Vision Pro au niveau de la tête. Jusqu’à présent, Apple utilisait le bandeau simple. Mais plusieurs personnes ont trouvé que le poids du casque était mal réparti. Ainsi, Apple propose désormais le bandeau double lors des essais.

Les précommandes ont ouvert pour l’Apple Vision Pro en France, avec un premier prix de 3 999 euros. La commercialisation dans l’Hexagone se fera dès le 12 juillet.