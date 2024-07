Apple Intelligence n’est toujours pas disponible sur iPhone avec la bêta 3 d’iOS 18, mais l’IA fait tout de même une apparition sur le simulateur de Xcode. Il s’agit de l’outil d’Apple pour développer des applications sur iPhone, Mac et les autres appareils.

Un aperçu d’Apple Intelligence sur iOS 18

Le développeur Matthew Rodarmel partage des captures d’écran du simulateur de Xcode avec l’iPhone tournant sous la bêta 3 d’iOS 18 et on peut voir qu’il y a une section « Apple Intelligence & Siri » au niveau de l’application Réglages. Certaines options sont disponibles. Toutefois, il n’est pas possible de l’utiliser. C’est purement esthétique, Apple Intelligence n’est toujours pas accessible, même via le simulateur.

Apple a proposé la bêta 3 d’iOS 18 il y a 48 heures. C’est pour l’instant entre les mains des développeurs. Cette version inclut quelques nouveautés (la liste est à retrouver sur cette page), mais l’IA n’en fait pas partie.

Lors de la WWDC 2024 en juin, Apple a annoncé que certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence seront disponibles dans le courant de l’été, sans pour autant donner une date précise. Il est possible que ce soit avec la bêta 4.

Apple Intelligence sera disponible en version finale à l’automne, mais la nouvelle version de Siri attendra le printemps 2025. Si la nouvelle version complète de Siri n’est pas encore disponible, d’autres fonctionnalités, telles qu’un nouveau design et l’intégration de ChatGPT, devraient être présentes dès le lancement d’Apple Intelligence cette année. La version la plus performante de l’assistant permet de contrôler les actions dans les applications, ce qui lui permet de comprendre ce qui est affiché à l’écran et de déterminer ce qu’il faut faire en fonction du contexte.

Il est toutefois bon de noter que les Européens vont être mis de côté en ce qui concerne Apple Intelligence. En effet, Apple a déjà dit que son IA ne sera pas disponible en 2024 dans les pays de l’Union européenne, par crainte que le service ne respecte pas le DMA. Les Européens devront donc attendre au moins 2025 pour en profiter.