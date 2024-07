Notes mathématiques et Smart Script font partie des nouveautés notables d’iPadOS 18. Apple a fait la présentation lors de la WWDC 2024 le mois dernier. Aujourd’hui, des détails supplémentaires sont partagés avec une interview accordée à Chris Lawley.

Avant toute chose, il est bon de rappeler les fonctionnalités. Avec Notes mathématiques, calculez la valeur d’une expression, affectez des variables et tracez des graphiques avec l’Apple Pencil, comme vous le feriez sur papier ou avec un clavier. L’application Calculette résout les équations en direct, dès que vous écrivez ou tapez un signe « égal ». De son côté, Smart Script utilise un modèle d’apprentissage automatique sur l’appareil pour recréer votre style d’écriture manuscrite à partir de vos notes. Griffonnez vos idées et Smart Script les peaufine à mesure que vous écrivez pour les rendre plus claires, plus nettes et plus lisibles.

Des détails pour la fonction Notes mathématiques d’iPadOS 18

Dans l’interview, Ty Jordan, responsable des produits d’expérience système chez Apple, a donné des précisions sur la fonction Notes mathématiques et sur les raisons pour lesquelles Apple a finalement décidé d’intégrer l’application Calculette à l’iPad avec iPadOS 18 :

Lorsque nous apportons ce type d’expériences à l’iPad, nous réfléchissons en profondeur à la manière dont elles peuvent être conçues pour les capacités uniques de l’iPad et de ses accessoires uniques, comme l’Apple Pencil. Nous aurions pu nous contenter d’intégrer une calculatrice de base ou scientifique à l’iPad, mais nous avons pris le temps de réimaginer la manière dont on peut faire des mathématiques avec Notes mathématiques et Calculette. Cela fonctionne comme par magie. Cela combine la saisie naturelle du crayon avec les incroyables modèles d’apprentissage automatique sur l’appareil sur lesquels [Jenny Chen, responsable de l’ingénierie des expériences de saisie chez Apple] et ses équipes travaillent, ainsi qu’avec la puissance d’Apple Silicon. Il vous suffit donc d’écrire des maths sur un bout de papier et, comme par magie, il vous donne la réponse.

Jenny Chen indique de son côté la façon dont vous pouvez insérer un graphique pour vos données :

L’une des choses les plus intéressantes est de savoir comment nous sommes capables de reconnaître que cette équation peut être représentée graphiquement. Si nous avons deux variables qui ne sont pas définies, nous utilisons tout d’abord l’incroyable moteur de reconnaissance qui se trouve sous le capot pour nous dire : « Hé, pouvons-nous représenter cela sous forme de graphique ? ». Ensuite, pour les graphiques, nous nous appuyons sur toutes les années de travail que nous avons effectuées pour l’API Swift pour les graphiques et ce qu’elle fournit. C’est formidable que nous l’améliorions, mais aussi que nous l’utilisions dans nos propres produits. Parmi les choses amusantes qui en ont découlé, on peut citer les animations qui donnent une impression de fluidité et de fantaisie. La possibilité de se déplacer le long du graphique pour voir la valeur changer le long de l’axe X.

Smart Script pour plus de lisibilité

Il y a ensuite le cas de Smart Script. Ty Jordan déclare :

Smart Script est un modèle d’apprentissage automatique intégré à l’appareil qui apprend en permanence, mais qui fonctionne aussi très rapidement. Vous remarquerez donc que, même si vous commencez avec un iPad tout neuf, dès que vous commencerez à écrire des mots, nous les affinerons. Nous savons comment les rendre plus nets pour vous. Le correcteur orthographique fonctionne également immédiatement, car nous pouvons voir ce que vous avez écrit, comme l’a dit Jenny, le comprendre et vous proposer des suggestions. Certaines fonctions, comme « coller comme une écriture », s’améliorent avec le temps, au fur et à mesure que vous écrivez. Donc, pour vraiment composer votre style d’écriture, il faut un ou deux paragraphes de ce style. Mais l’apprentissage est continu et très contextuel. Ainsi, par exemple, si vous allez à un paragraphe précédent où vous avez une mauvaise écriture, nous allons faire correspondre l’écriture qui a été raffinée à cet endroit et ne pas essayer de reproduire ce que vous avez eu dans d’autres notes.

iPadOS 18 est actuellement disponible en bêta pour les développeurs et testeurs publics.