La hausse des prix pour les transports en commun d’Île-de-France est désormais une réalité, juste avant les Jeux olympiques 2024. Le changement tarifaire de la RATP s’applique aussi sur iPhone au niveau de l’application Cartes d’Apple, ainsi que sur Android.

Pour rappel, depuis mai 2024, il est possible d’avoir le pass Navigo sur iPhone. Les tarifs étaient les suivants :

Forfait Navigo Jour : 20,60€ — Toutes Zones

Forfait Navigo Jour : 11,60€ — Zone 1-3

1 Ticket t+ : 2,15€

3 Tickets t+ : 6,45€

5 Tickets t+ : 10,75€

Carnet 10 Tickets t+ : 17,35€

Ticket OrlyBus : 10,30€

Ticket RoissyBus : 14,50€

Carnet 10 Ticket(s) t+ tarif réduit : 8,65 € — Tarif réservé aux personnes éligibles

Maintenant, la hausse des prix est une réalité pour le ticket de métro et de RER et les autres transports en commun. Voici les nouveaux tarifs comme l’indique l’application Cartes d’Apple sur iPhone :

Forfait Paris 2024 1 Jour : 16€

Forfait Paris 2024 2 Jours : 30€

Forfait Paris 2024 3 Jours : 42€

Forfait Paris 2024 4 Jours : 52€

Forfait Paris 2024 5 Jours : 60€

Forfait Paris 2024 7 Jours : 70€

1 Ticket+ : 4€

Carnet 10 Ticket+ : 32€

Ticket OrlyBus : 16€

Ticket RoissyBus : 16€

Ticket Aéroport Orly : 10,30€

Ticket Aéroport CDG : 11,80€

Carnet 10 Ticket(s) t+ tarif réduit : 16€

Auparavant, un Ticket t+ coûtait 2,15€. C’est maintenant 4€. On est donc sur une hausse de 86%. Il permet de voyager en métro ou en RER dans Paris, ainsi qu’en bus et tramway dans l’Île-de-France (toutes zones confondues). Il est vrai que cette augmentation peut faire sourire quand on sait que la ville de Paris avait annoncé au départ que les transports en commun allaient être gratuits pendant les JO 2024.

La hausse de prix sera une réalité jusqu’au 8 septembre 2024. Du côté du pass Navigo mensuel ou annuel, rien ne change. On rappellera au passage que le support du pass Navigo annuel sur iPhone attendra 2025.