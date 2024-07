Apple propose aujourd’hui au téléchargement la version finale d’iOS 17.6 (build 21G80) sur iPhone et d’iPadOS 17.6 sur iPad. Elle arrive après quatre bêtas et une release candidate distribuées aux développeurs et aux testeurs publics.

Aucune nouveauté particulière n’a été remarquée pendant la phase de bêta et la raison est simple : Apple annonce que la mise à jour n’en comprend pas. « Cette mise à jour apporte des correctifs importants et des améliorations liées à la sécurité, et est recommandée à tous les utilisateurs », peut-on lire dans les notes.

Il y a donc des correctifs, mais Apple n’entre pas dans les détails. Il faut maintenant patienter pour découvrir quelles sont les failles de sécurité corrigées et surtout vérifier si elles ont déjà été exploitées par des hackers.

Apple indique que la mise à jour bouche 39 failles de sécurité, mais aucune n’a été exploitée par des hackers.

Pour mettre à jour votre iPhone ou iPad, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez apparaître la version finale d’iOS 17.6. Il ne vous reste plus qu’à lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

Il se pourrait bien qu’iOS 17.6 soit l’ultime version d’iOS 17. En effet, Apple travaille surtout sur iOS 18 en ce moment et la bêta 4 est disponible pour les développeurs et testeurs publics. Il y a même la bêta 1 d’iOS 18.1 avec Apple Intelligence, c’est dire.

Dans le même temps, Apple propose la version finale de macOS 14.6 (build 23G80) sur Mac, de watchOS 10.6 (build 21U577) sur Apple Watch, de tvOS 17.6 (build 21M71) sur Apple TV et de visionOS 1.3 (build 21O771) sur Vision Pro.