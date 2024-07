Apple a proposé la première bêta de macOS Sequoia 15.1 aux développeurs et il se trouve qu’elle cache des identifiants pour les iPhone 16 et 17, ainsi que pour de futurs Mac et iPad, comme l’a découvert Aaronp613.

Les identifiants pour les iPhone 16 et 17 cachés dans la bêta sont :

iPhone17,1

iPhone17,2

iPhone17,3

iPhone17,4

iPhone18,1

iPhone18,2

iPhone18,3

iPhone18,4

Apple just casually leaking the iPhone 16 and 17 models in macOS 15.1 https://t.co/s6x8z4wOCe pic.twitter.com/xqapCabv0a — Aaron (@aaronp613) July 30, 2024

Les quatre premiers de la liste font référence aux iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Les quatre autres sont en lien avec les iPhone 17, 17 Slim, 17 Pro et 17 Pro Max.

Vient ensuite la liste pour les Mac :

Mac16,3

Mac16,5

Mac16,6

Mac16,7

Mac16,8

Mac16,9

Mac17,1

Mac17,2

Il devrait s’agir de plusieurs modèles, dont des MacBook Pro et des iMac avec la puce M4. Seul l’iPad Pro a cette puce pour le moment, mais les premiers Mac M4 arriveront dans le courant du semestre si l’on en croit les fuites.

Et enfin la liste des iPad :

iPad17,1

iPad17,2

iPad17,3

iPad17,4

Il semblerait que ce soit les prochains iPad Pro avec la puce M5. Mais nous avons encore le temps avant de le découvrir. Cela n’empêche pas pour autant Apple d’y faire référence dans le code de la bêta de macOS 15.1.

Pour rappel, certains des identifiants avaient déjà été dévoilés au début du mois. Mais ici, on les retrouve directement dans une bêta d’Apple.