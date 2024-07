Avec la bêta d’iOS 18.1 et de macOS 15.1, Apple propose une nouvelle fonctionnalité dans son application Évaluation qui permet aux utilisateurs de noter leurs expériences, notamment avec Apple Intelligence.

L’application Évaluation d’Apple indique :

Aidez-nous à améliorer les produits et services Apple ! Les contenus tels que vos e-mails de l’application Mail et vos messages de l’application Messages vous seront affichés, ainsi que les contenus générés à partir de ces dernières pour les fonctionnalités d’Apple Intelligence. Ces données restent toujours sur votre appareil, sauf si vous choisissez de les soumettre à Apple, après avoir évalué votre expérience.

L’utilisateur peut alors sélectionner le pouce vers le haut si tout va bien ou le pouce vers le bas s’il y a un quelconque problème. Ceux qui ont une mauvaise expérience peuvent, s’ils le souhaitent, entrer un peu plus dans les détails. En effet, Apple propose une liste définie de problèmes et il est également possible d’écrire pour en dire davantage.

Pour l’application Mail et la fonction de résumer un e-mail avec Apple Intelligence par exemple, Apple propose la liste des problèmes suivants :

Difficile à comprendre

Oubli d’un détail essentiel

Attributions incorrectes

Trop long

Ajouts non pertinents

Stéréotypes ou préjugés

Trop suggestif ou sexuel

Vulgaire ou offensant

Autres

L’idée est qu’Apple puisse comprendre ce qui ne va pas afin de corriger le tir d’ici la sortie de la version finale d’iOS 18.1. Cette mise à jour arrivera en octobre. Attention toutefois : Apple Intelligence ne sera pas disponible dans les pays de l’Union européenne et en Chine au lancement.