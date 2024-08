Les leaks se succèdent concernant les coloris du futur iPhone 16 Pro. Cette fois, c’est le célèbre leaker Sonny Dickinson qui s’y colle avec la photo de trois modèles d’iPhone 16 Pro en trois coloris différents, soit le Gris (Natural Titane), le Blanc Titane et un Noir Titane bien plus foncé que le coloris équivalent de l’iPhone 15 Pro. Ce leak ne colle pas tout à fait avec les prévisions de l’analyste Ming Chi Kuo, qui table de son côté sur du Natural Titane, du Rose Titane, du blanc Titane et du Noir Titane.

Black Titanium

Toutes ces fuites sont évidemment à prendre avec le pincettes d’usage, mais le leak de Dickison et les prévisions de Kuo s’accordent tout de même sur 3 coloris (Natural Titane, Noir Titane et Blanc Titane), que l’on devrait donc retrouver sur les modèles qui seront présentés en septembre (Dickinson ne confirme pas le Rose). Le coloris Rose avait été une première fois annoncé au mois de mars, via un leak publié sur le site de microblogging Weibo, et un autre leak sur le même site a abondé dans le même sens il y a quelques heures à peine. Pas sûr, mais probable donc.