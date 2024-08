CarPlay devient de plus en plus un facteur important pour tous ceux qui achètent une voiture. Un nouveau sondage montre que le système d’Apple plaît davantage comparé à Android Auto ou aux systèmes des constructeurs automobiles.

Une étude de J.D Power aux États-Unis montre que la satisfaction globale à l’égard des systèmes d’infodivertissement embarqués était de 805 sur une échelle de 1 000 points. Cependant, la satisfaction est plus élevée chez les propriétaires qui utilisent Android Auto (832), et encore plus chez ceux qui utilisent CarPlay (840).

CarPlay a toujours obtenu de bons résultats dans les études de satisfaction des véhicules depuis son lancement en 2014, et cette dernière n’est donc pas une surprise. Cependant, elle intervient après que General Motors a décidé l’année dernière de ne plus proposer CarPlay et Android Auto dans ses nouveaux véhicules électriques, au profit de son propre système. Le fabricant de véhicules électriques Rivian préfère également son propre logiciel à CarPlay. L’étude de J.D. Power renforce le fait que ces constructeurs automobiles parient contre une préférence des consommateurs, et il reste à voir s’ils feront un jour marche arrière.

De son côté, Apple a déjà annoncé la nouvelle version de CarPlay. La présentation a eu lieu en 2022, mais ce n’est pas encore disponible. Apple assure malgré tout que les premiers véhicules l’auront dès cette année.

La nouvelle version est mieux intégrée sur plusieurs écrans dans un véhicule, offre une application radio FM intégrée et des commandes de climatisation, et bien plus encore. C’est également personnalisable de manière plus poussée, ce qui permet aux constructeurs d’adapter le design du système à leurs véhicules.