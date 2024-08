Apple a mis à jour ses règles pour l’App Store et a tenu à clarifier celle qui concerne les émulateurs PC, notamment pour le téléchargement des jeux. Apple annonce que cette pratique est désormais autorisée.

La règle 4.7 de l’App Store indique désormais :

Les applications peuvent proposer certains logiciels qui ne sont pas intégrés dans le binaire, notamment des mini-applications et mini-jeux HTML5, des jeux en streaming, des chatbots et des plugins. En outre, les applications de consoles de jeux rétro et d’émulateurs PC peuvent proposer de télécharger des jeux. Vous êtes responsable de tous les logiciels de ce type proposés dans votre application, et vous devez notamment vous assurer qu’ils sont conformes aux présentes lignes directrices et à toutes les lois applicables. Les logiciels qui ne sont pas conformes à une ou plusieurs lignes directrices entraîneront le rejet de votre application. Vous devez également vous assurer que le logiciel respecte les règles supplémentaires énoncées aux points 4.7.1 à 4.7.5. Ces règles supplémentaires sont importantes pour préserver l’expérience que les clients de l’App Store attendent et pour garantir la sécurité des utilisateurs.