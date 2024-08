Aussi bien l’iPhone 16 Pro que l’iPhone 16 Pro Max verront leurs batteries s’améliorer avec une capacité en hausse selon une nouvelle fuite. C’est l’iPhone 16 Pro qui bénéficierait du meilleur gain.

Selon les informations du leaker chinois Instant Digital, l’iPhone 16 Pro aura une batterie avec une capacité de 3 577 mAh. En comparaison, l’iPhone 15 Pro en a une de 3 274 mAh. Il aurait donc un gain de 9,25% avec le nouveau modèle.

Pour sa part, l’iPhone 16 Pro Max profiterait d’une batterie de 4 676 mAh. Cela représenterait un gain de 5,74% par rapport à la batterie de 4 422 mAh que l’on retrouve dans l’iPhone 15 Pro Max.

Une précédente rumeur avait déjà évoqué cette capacité de 4 676 mAh. En revanche, il était annoncé que l’iPhone 16 Pro en aurait une de 3 355 mAh. La nouvelle donnée partagée aujourd’hui est donc un peu plus intéressante. En ce qui concerne les iPhone 16 et 16 Plus, ils auraient respectivement des batteries de 3 561 mAh (+6,3%) et de 4 006 mAh (-8,6%).

Plusieurs informations ont déjà circulé au sujet des batteries pour les nouveaux iPhone. Il a été dit que l’iPhone 16 Pro Max proposerait une autonomie de 30 heures (contre 29 heures avec l’iPhone 15 Pro Max), que les deux modèles Pro auraient un système de batterie empilée pour une densité énergétique accrue et une durée de vie prolongée, et qu’ils auraient la charge rapide filaire à 40 W et la charge sans fil MagSafe à 20 W (contre respectivement 27 W et 15 W avec les iPhone 15 Pro).