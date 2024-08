Apple a annoncé aujourd’hui de nouvelles règles et un changement pour les frais concernant les applications et plus exactement celles qui proposent des liens externes pour s’abonner via des sites. C’est un sacré bazar, avec Apple qui essaie clairement de juger les limites du DMA en Europe. En attendant, Spotify et Epic Games critiquent les annonces du jour.

Les critiques de Spotify et Epic Games envers Apple

Spotify a réagi auprès de TechCrunch :

Nous évaluons actuellement la proposition délibérément déroutante d’Apple. À première vue, en exigeant jusqu’à 25% de frais pour une communication de base avec les utilisateurs, Apple ignore une fois de plus de manière flagrante les exigences fondamentales de la loi sur les marchés numériques (DMA). La Commission européenne a clairement indiqué qu’il était inacceptable d’imposer des frais récurrents pour des éléments de base tels que la tarification et les liens. Nous demandons à la Commission d’accélérer son enquête, d’appliquer des amendes journalières et de faire respecter la loi sur les marchés numériques.

Du côté d’Epic Games, c’est le dirigeant Tim Sweeney qui a pris la parole sur X (ex-Twitter) :

Dans l’Union européenne, où la nouvelle loi DMA ouvre la concurrence entre les magasins d’applications, Apple poursuit sa mise en conformité malveillante en imposant une nouvelle taxe illégale de 15% sur les utilisateurs qui migrent vers des magasins concurrents et en surveillant le commerce sur ces magasins concurrents. Les conditions d’Apple font qu’il n’est absolument pas rentable pour les développeurs de distribuer leurs applications à la fois sur l’App Store d’Apple et sur les magasins d’applications iOS concurrents, ce qui prive les nouveaux venus sur le marché des magasins d’applications de toute chance de rivaliser et de se développer organiquement grâce à des conditions plus avantageuses. Bien sûr, Apple a depuis longtemps banni Fortnite de l’App Store d’Apple. Nous restons sur la bonne voie pour lancer bientôt l’Epic Games Store sur iOS dans l’Union européenne. Si nécessaire, seuls.

Pour rappel, la Commission européenne a taclé Apple en juin concernant ses pratiques. Comme dit précédemment, le fabricant d’iPhone cherche clairement à tester les limites pour mettre des bâtons dans les roues concernant les applications distribuées hors de l’App Store.