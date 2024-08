Apple a cessé de signer iOS 17.6 pour iPhone et iPad au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version, que ce soit en temps que mise à jour ou en tant que restauration de son appareil.

Apple a proposé iOS 17.6 au téléchargement le 29 juillet dernier. Il s’agissait d’une mise à jour sans nouveauté particulière pour la plupart des utilisateurs. Apple indiquait : « Cette mise à jour apporte des correctifs importants et des améliorations liées à la sécurité, et est recommandée à tous les utilisateurs ». La seule nouveauté a été la disponibilité des appels d’urgence par satellite au Japon. Aussi, la version a bouché 35 failles de sécurité.

Il y a ensuite eu iOS 17.6.1, disponible depuis le 7 août. Cette version est la dernière en date et se veut la seule qui est signée pour les appareils éligibles à iOS 17. Elle a corrigé un bug qui pouvait empêcher d’activer ou de désactiver la protection avancée des données pour iCloud.

Il n’est pas impossible qu’iOS 17.6.1 soit l’une des dernières mises à jour pour iOS 17, sachant qu’Apple se focalise maintenant sur iOS 18. La version stable devrait logiquement être disponible le mois prochain au téléchargement, aussi bien sur iPhone que sur iPad. Les développeurs et testeurs publics ont actuellement le droit à une version bêta. Il y a également une bêta d’iOS 18.1 pour les développeurs, avec notamment la disponibilité d’Apple Intelligence.