Après des débuts très difficiles, Apple cartonne désormais en Inde. Des officiels de la plus grande démocratie du monde viennent de confirmer la croissance insolente de l’américain. Selon eux, Apple aurait multiplié par 20 ses opérations locales, ce qui correspond au plus haut niveau de croissance, et dans un temps très court, pour une entreprise du secteur technologique en Inde. Entre les mois de mars 2023 et mars 2024, les ventes d’Apple en Inde ont progressé de 33%, et 14% de l’ensemble des iPhone vendus dans le monde est à présent fabriqué dans le pays dirigé par Narendra Modi. Cette progression fulgurante se traduit bien évidemment en chiffres : Apple est passé de 13,7 milliards de dollars de revenus générés en Inde en 2023… à 23,5 milliards pour 2024 (estimation à minima pour l’année en cours) ! L’Inde représente désormais 14% du chiffre d’affaires global d’Apple, contre 7% l’an dernier.

L’excellente forme d’Apple en Inde a aussi un impact sur la part de marché. L’iPhone se rapprocherait ainsi des 7% de parts de marché dans le pays (6,7% exactement si l’on en croit IDC), alors même que cette part de marché était évaluée aux alentours de l’unique point de pourcentage il y a 4 ans à peine. Tout semble donc sourire à Apple, hormis sans doute l’enquête anti trust du régulateur indien, la CCI, concernant une positions possiblement monopolistique de l’App Store. Mais il faut croire que la firme de Cupertino a la main chaude dans cette région du monde puisque la CCI, sous la demande d’Apple, a récupéré tous les éléments du dossier auprès des plaignants, ce qui devrait considérablement retarder la procédure antitrust.