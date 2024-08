Apple a proposé aujourd’hui la bêta 7 d’iOS 18 aux développeurs et celle-ci marquerait la version définitive du système d’exploitation. C’est en tout cas ce qu’affirme Mark Gurman de Bloomberg.

« La dernière bêta en date d’iOS 18, me dit-on, est définitive, à l’exception des fonctionnalités liées au nouveau matériel », indique le journaliste bien renseigné au sujet d’Apple. Il fait référence ici au fait que les fonctionnalités qui seront propres aux iPhone 16 ne sont pas présentes avec la version actuelle pour des raisons évidentes. En effet, Apple n’aurait aucune raison de les inclure dans le logiciel des appareils non compatibles. De plus, ce serait « dangereux » parce que certaines personnes pourraient les découvrir en fouillant dans le code source avant la présentation officielle.

Le fait que cette bêta 7 soit techniquement la version définitive peut un peu surprendre. En effet, Apple a l’habitude de proposer une bêta 8 lors de la dernière semaine d’août. C’est en tout cas ce qui s’est passé au fil des années précédentes.

À voir donc ce qu’Apple va faire cette année. Aura-t-on une bêta 8 d’iOS 18 la semaine prochaine, uniquement avec des améliorations diverses et variées, sans nouveauté ?

Quelques indices suggèrent que la keynote des iPhone 16 aura lieu le 10 septembre. Apple profitera également de l’occasion pour proposer la release candidate d’iOS 18 aux développeurs et testeurs. Il faudra ensuite attendre quelques jours pour avoir la version finale distribuée à l’ensemble des utilisateurs.