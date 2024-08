Apple continue de proposer des améliorations pour l’installation des applications venant du Mac App Store avec macOS Sequoia. La bêta 3 de macOS 15.1, disponible dès maintenant, ajoute une nouvelle option pour le stockage externe.

macOS 15.1 propose de télécharger et d’installer les grosses applications du Mac App Store sur un stockage externe. Apple considère que les grosses applications sont celles qui ont un poids supérieur à 1 Go. Il suffit alors de choisir un stockage externe dans la liste déroulante et le Mac App Store fera le nécessaire pour l’installation. Pour les apps avec un poids inférieur à 1 Go, l’installation continuera de s’effectuer sur le stockage interne du Mac.

Il est certain que cette option devrait intéresser les personnes qui ont un Mac avec peu de stockage. On pense notamment aux utilisateurs avec seulement 256 Go qui veulent installer de grosses applications, comme des jeux. Avec Sequoia et plus exactement macOS 15.1, ils pourront s’appuyer sur un stockage externe.

Pour rappel, la bêta 2 de macOS Sequoia a également permis de revoir la quantité de stockage nécessaire pour installer une application du Mac App Store. Jusqu’à présent, il fallait avoir le double du poids disponible, du moins pendant l’installation. Ainsi, si une application pèse 1 Go, il faut avoir au moins 2 Go disponibles sur son Mac. Avec macOS Sequoia, Apple dit qu’il suffit d’avoir la taille de l’application (1 Go dans l’exemple) et une petite mémoire tampon.