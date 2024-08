Avec la bêta 3 d’iOS 18.1, Apple propose la fonction Clean Up au niveau de l’application Photos. Elle s’appuie sur Apple Intelligence et fait office de gomme magique, permettant d’effacer les personnes ou objets gênants sur une image. Mais comment savoir si l’image est d’origine ou si elle a été modifiée ?

Lorsque vous ouvrez l’application Photos sur votre iPhone, vous pouvez sélectionner une photo dans votre photothèque et faire un balayage vers le haut sur l’écran. Cela donne accès à des informations complémentaires. L’une des informations peut être « Modifiée avec Clean Up ». C’est ainsi un moyen de savoir si la photo est d’origine ou si elle a été modifiée.

Comme l’indique 9to5Mac, le fait d’envoyer une photo modifiée avec Clean Up via iMessage ou AirDrop conserve l’information. Ainsi, si la personne qui reçoit la photo décide de jeter un coup d’œil aux informations complémentaires, elle verra bien « Modifiée avec Clean Up ». Les données EXIF du cliché sont bel et bien présentes. En revanche, l’envoi via des applications tierces comme WhatsApp et Telegram change la donne. Ici, les informations ne sont pas conservées et le destinataire ne peut donc pas vérifier si l’image a été modifiée avec l’IA d’Apple.

La bêta 3 d’iOS 18.1, disponible aux développeurs, est la première version à inclure Clean Up. Apple peut donc encore améliorer le système d’ici la version finale. Il faudrait notamment que la société trouve une solution en ce qui concerne la perte des données de Clean Up lorsque des applications tierces sont utilisées pour envoyer les photos modifiées.