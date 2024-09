L’iPhone SE 4 va marquer une étape notable : il passera à un écran OLED et mettra donc un terme aux écrans LCD sur les smartphones d’Apple. Mais ce choix va avoir un impact négatif sur deux fournisseurs de longue date d’Apple : Sharp et Japan Display.

Pas de Japan Display ni Sharp pour l’iPhone SE 4

Nikkei rapporte qu’Apple va mettre un terme à sa collaboration avec Sharp et Japan Display pour ce qui concerne l’écran de l’iPhone SE 4. Les deux groupes japonais détenaient une part combinée de 70% des écrans pour les iPhone il y a une dizaine d’années, mais ils n’ont fourni récemment des écrans LCD que pour l’iPhone SE, Apple ayant opté pour des écrans OLED pour ses modèles haut de gamme. Les entreprises sud-coréennes et chinoises sont les principaux fabricants d’écrans OLED.

En 2015, Sharp et Japan Display fournissaient environ 200 millions d’écrans LCD par an pour les iPhone. Mais en 2023, ce nombre a considérablement diminué pour atteindre environ 20 millions. L’adoption progressive de l’OLED par Apple a conduit les deux fabricants japonais d’écrans LCD à ne fournir que les iPhone SE.

Japan Display ne fournit actuellement que de petits écrans OLED pour des appareils tels que l’Apple Watch. Il se concentre désormais sur la réorganisation de sa stratégie commerciale autour des écrans LCD pour les applications automobiles, tandis que Sharp réduit ses activités dans le domaine des écrans LCD, qui étaient principalement destinés aux téléviseurs.

BOE et LG pour l’écran OLED

Quels fournisseurs pour l’écran OLED de l’iPhone SE ? Apple place des commandes auprès du chinois BOE et du coréen LG. Samsung ne sera donc pas présent, alors qu’il représente la majorité de la production pour les autres iPhone.

La sortie de l’iPhone SE 4 devrait intervenir au début de 2025, avec la production débutant en octobre. Une arrivée au mois de mars est possible, sachant que les trois précédents modèles ont tous été annoncés à cette période de l’année.

Selon les rumeurs, l’iPhone SE 4 aura le design de l’iPhone 14 avec un écran OLED de 6,1 pouces, Face ID, un port USB-C, la puce A18 et 8 Go de RAM pour Apple Intelligence, ainsi qu’un modem 5G d’Apple et un capteur photo de 48 mégapixels