Un nouvel Apple Store va ouvrir ses portes à Stjärntorget en Suède (à 8 km de Stockholm) et cela coïncidera avec la commercialisation des iPhone 16. En effet, l’ouverture aura lieu le 20 septembre.

Apple annoncera ses iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max le 9 septembre à l’occasion d’une keynote dédiée. Si l’on se base sur le calendrier habituel du constructeur, les précommandes seront lancées le vendredi 13 septembre et la commercialisation interviendra une semaine plus tard, le vendredi 20 septembre. Ainsi, les premiers clients pourront s’ils le souhaitent acheter un nouvel iPhone dès le premier jour.

Il est bon de noter qu’Apple va peut-être changer ses plans cette année. En effet, les keynotes des iPhone ont normalement lieu un mardi ou un mercredi. Mais pour la première fois, ce sera un lundi. Une rumeur a déjà suggéré que les précommandes auront lieu le jeudi 12 septembre et non le vendredi 13. Mais il n’y a pas une autre confirmation depuis. Cela pourrait potentiellement suggérer une commercialisation le jeudi 19 septembre.

Concernant le nouvel Apple Store en Suède, Apple propose un fond d’écran dédié pour iPhone, iPad et Mac. Il est à retrouver sur cette page. La société ajoute : « Là où les idées peuvent grandir. Notre tout nouveau magasin de Stockholm, situé dans le Mall of Scandinavia, ouvrira bientôt ses portes. Nous sommes impatients de vous accueillir et d’aider vos idées à grandir et à s’épanouir ».