Un cabinet d’avocats canadien, LPC Avocats, vient de lancer une action collective (class-action) contre Apple au nom des résidents du Québec dont les iPhones ont été endommagés par l’eau. Le cabinet soutient que bien qu’Apple présente ses iPhones comme étant « résistants à l’eau », les employés des Apple Stores refusent systématiquement de réparer ou de remplacer les appareils qui ont été en contact avec un liquide, en invoquant une exclusion de garantie pour les dommages causés par l’eau. Le recours collectif vise à annuler cette clause de garantie et à obtenir une compensation pour les clients qui ont dû payer pour des réparations ou des remplacements dus à des dommages causés par l’eau dans des conditions qu’Apple avait pourtant garanties comme sûres.

L’avocat Joey Zukran dirige l’affaire et représente une étudiante de 19 ans dont l’iPhone a cessé de fonctionner après un bref contact avec de l’eau près d’une piscine au Mexique. « Il a immédiatement cessé de fonctionner, son téléphone a été acheté neuf il y a huit mois », a déclaré Zukran sur la radio CJAD 800. Lorsque le mobile a été rapporté à l’Apple Store, les employés du Genius Bar ont alors rétorqué que la garantie ne pouvait pas s’appliquer…parce que l’iPhone avait été en contact avec de l’eau ! « La garantie dit donc qu’elle ne s’applique pas pour un contact avec du liquid, ce qui est complètement ridicule quand on regarde le marketing utilisé par Apple », s’exclame Zukran. « Comment pouvez-vous exclure un liquide alors que vous annoncez qu’il peut tomber dans une piscine sans problème ? (…) Dans le cas de mes clients, et de nombreuses personnes qui contactent leur cabinet, ils ne vont pas bien. Apple refuse de réparer et la seule solution est d’acheter un tout nouveau téléphone. »

La plainte vise bien sûr à obtenir le retrait de cette clause de garantie jugée défaillante et à rembourser les frais de réparation des utilisateurs concernés par le même type de problème (un iPhone en passe après une immersion).