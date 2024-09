L’Apple Watch Series 10, qui sera annoncée à la keynote du 9 septembre, va avoir le droit à plusieurs nouveautés, en plus des écrans plus grands. Nous avons déjà appris qu’elle proposera la détection de l’apnée du sommeil. 9to5Mac dévoile maintenant d’autres détails.

Du mieux pour l’ECG et la précision des données

Le capteur pour la fréquence cardiaque et l’électrocardiogramme (ECG) va s’améliorer afin de proposer de nouvelles fonctionnalités et des résultats plus précis. La détection de l’apnée du sommeil sera l’une des nouveautés.

Apple va également modifier le mode de traitement des données de santé collectées par les capteurs. Il s’agit notamment d’utiliser de nouveaux algorithmes dans l’application Santé de l’iPhone pour rechercher la fibrillation auriculaire, plutôt que s’appuyer sur l’Apple Watch elle-même.

Ces nouveautés devraient également être disponibles sur l’Apple Watch Ultra 3, qui sera aussi annoncée lundi à la keynote.

Nouveaux cadrans et meilleure résistance à l’eau

D’autre part, l’Apple Watch Series 10 proposera de nouveaux cadrans, dont un qui a pour nom Réflexions et qui réagit à la lumière ambiante. Un autre cadran sera en lien avec Hermès et aura pour nom Regatta. Il a été créé en pensant à la compétition sportive de voile du même nom et permettra aux utilisateurs de lancer facilement un chronomètre à partir de l’application.

Ce cadran Regatta en partenariat avec Hermès sera également disponible sur l’Apple Watch Ultra. Cela pourrait suggérer que la montre haut de gamme aura le droit à des bracelets de l’entreprise française, et ce pour la première fois.

Une autre amélioration pour l’Apple Watch Series 10 concernera la résistance à l’eau. L’Apple Watch Series 9 a une résistance à l’eau de 50 mètres et n’est pas recommandée pour des activités comme la plongée sous-marine. L’Apple Watch Ultra, par contre, peut être immergée jusqu’à 100 mètres de profondeur et utilisée pour des sports nautiques à grande vitesse jusqu’à 40 mètres de profondeur.

L’Apple Watch Series 10 sera certifiée pour les sports nautiques à grande vitesse jusqu’à 20 mètres de profondeur. Pour cette raison, l’Apple Watch Series 10 bénéficiera de l’application Profondeur d’Apple, actuellement exclusive à l’Apple Watch Ultra.