L’Apple Watch Series 10, qui sera annoncée à la keynote du 9 septembre avec les iPhone 16, va profiter d’une fonction de détection d’apnée du sommeil, révèle Bloomberg. L’Apple Watch Ultra 3, qui sera aussi annoncée la semaine prochaine, devrait logiquement y avoir le droit à son tour.

La détection de l’apnée du sommeil, qui s’appuie sur le suivi du sommeil existant sur la montre, tentera de déterminer si le porteur souffre de ce trouble et suggérera ensuite des tests supplémentaires auprès d’un médecin.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’apnée du sommeil est un trouble respiratoire où la respiration s’interrompt temporairement pendant le sommeil, provoquant des réveils fréquents et une mauvaise qualité de repos. Elle peut entraîner des problèmes de santé comme la fatigue chronique, l’hypertension et des risques accrus de maladies cardiaques.

Apple annoncera donc la détection de l’apnée du sommeil avec son Apple Watch Series 10. Mais il y a un mais : la fonctionnalité pourrait ne pas être disponible au lancement. En effet, il faudrait plutôt s’attendre à ce qu’Apple propose une mise à jour de watchOS à l’avenir pour l’activer.

Pourquoi ce délai ? Il existe deux possibilités. La première est que le système n’est pas tout à fait au point et mérite encore des améliorations. La seconde est qu’il s’agit d’une fonctionnalité de santé et qu’il faut donc obtenir les accords des organismes de différents pays pour la proposer. Et tout cela peut prendre du temps selon les cas.

D’autre part, la détection de l’hypertension artérielle était au départ annoncée pour l’Apple Watch Series 10. Mais le fabricant n’est pas prêt et ne l’annoncera donc pas à la keynote.