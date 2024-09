iPhone 16/16 Pro : la livraison passe à octobre pour certains modèles

Apple et les revendeurs ont lancé les précommandes des iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro il y a un peu plus d’une heure, et les premières livraisons auront lieu le 20 septembre. Mais certains modèles ont plus de succès que d’autres, avec une livraison en octobre.

Un délai à octobre pour les iPhone 16 Pro

Pour tous les iPhone 16 ou iPhone 16 Plus, qu’importe le coloris ou la capacité de stockage, Apple annonce toujours une livraison pour le 20 septembre. Par contre, la situation évolue dans le cas des iPhone 16 Pro.

Pour l’iPhone 16 Pro en titane sable, Apple annonce désormais une livraison entre le 25 et 30 septembre. Pour le modèle en titane naturel, ce sera entre le 25 et le 30 septembre pour les capacités de 128 Go et 1 To. Par contre, ce sera entre le 30 septembre et le 7 octobre pour les variantes avec 256 et 512 Go. Pour les modèles titane blanc et titane noir, la livraison se fera entre le 25 et le 30 septembre.

Du côté de l’iPhone 16 Pro Max en titane sable, Apple annonce une livraison entre le 25 et 30 septembre pour les modèles de 512 Go et 1 To. Mais ce sera entre le 30 septembre et le 7 octobre pour la variante avec 256 Go. Pour le modèle en titane naturel, c’est entre le 25 et 30 septembre pour la variante de 1 To, mais entre le 30 septembre et le 7 octobre pour celles avec 256 et 512 Go. Tous les iPhone 16 Pro Max en titane blanc arriveront entre le 25 et 30 septembre. Enfin, le modèle en titane noir sera là entre le 25 et 30 septembre pour la déclinaison de 512 Go, mais entre le 30 septembre et le 7 octobre pour celles avec 256 Go et 1 To de stockage.

Où précommander les iPhone 16