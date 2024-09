En 2021, Apple a poursuivi NSO Group, une société israélienne responsable du logiciel espion Pegasus qui est notamment capable de siphonner les données des iPhone à l’insu des utilisateurs. Mais trois ans plus tard, Apple cherche à annuler l’action en justice.

Le Washington Post révèle qu’Apple a demandé aujourd’hui à un tribunal de rejeter sa plainte contre NSO Group, en faisant valoir qu’il pourrait ne jamais être en mesure d’obtenir les fichiers les plus importants concernant l’outil de surveillance Pegasus et que ses propres divulgations pourraient aider NSO et ses rivaux, qui sont de plus en plus nombreux.

Une version de la plainte déposée auprès du tribunal fédéral de San Francisco cite un article paru en juillet dans le Guardian, selon lequel des fonctionnaires israéliens ont saisi des fichiers au siège de NSO. Selon le journal, les fonctionnaires ont demandé à un tribunal israélien de garder le secret sur cette action, même à l’égard des personnes impliquées dans un procès antérieur intenté par WhatsApp, toujours en cours, pour un piratage informatique contre NSO.

En janvier, NSO Group avait demandé à ce que l’action en justice d’Apple soit annulée, mais sa requête a été refusée. Mais c’est maintenant Apple qui veut arrêter cette affaire, ce qui arrange naturellement la société israélienne.

Apple préfère donc mettre un terme à ce dossier plutôt que continuer le procès et devoir dévoiler des informations confidentielles qui pourraient tomber entre de mauvaises mains.