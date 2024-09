Avec les AirPods 4, qui sont disponibles aujourd’hui à l’achat, Apple propose la réduction active de bruit. Ce système était jusqu’à présent réservé aux AirPods Pro. Mais ces derniers ont des embouts, ce qui n’est pas le cas des AirPods 4.

Kate Bergeron, vice-présidente de l’ingénierie matérielle d’Apple, et Eric Treski, directeur marketing des AirPods, ont expliqué à Engadget comment l’entreprise a pu ajouter une réduction active du bruit sur les AirPods 4. C’est notamment possible grâce à la puce H2. « À bien des égards, le calcul est même plus intense qu’avec les AirPods Pro », a déclaré Eric Bergeron. « L’embout auriculaire vous donne un ajustement assez cohérent ».

« Il est vraiment, vraiment difficile de créer une réduction active de bruit de qualité aussi élevée dans un produit sans embout auriculaire », a-t-il ajouté. « La puissance de la puce H2 le permet, c’est pourquoi nous faisons beaucoup avec la puce H2 pour gérer la qualité de la réduction active de bruit et écouter les bruits de l’environnement à partir des micros afin de nous assurer que nous annulons le plus possible les bruits ».

