Plusieurs utilisateurs avec un iPhone 16 Pro disent avoir un problème avec l’écran tactile et notamment le fait que certains appuis avec le doigt sont ignorés par le téléphone. Il en va de même pour le balayage de certaines actions.

Des problèmes avec l’écran tactile des iPhone 16 Pro

Les utilisateurs ont l’impression que les appuis et les balayages sont ignorés, ce qui affecte diverses interactions telles que le défilement, l’appui sur les boutons des sites et applications, et les appuis manqués sur les touches du clavier virtuel.

Les différents témoignages sur Reddit et ailleurs semblent suggérer qu’il s’agit d’un problème logiciel et non matériel. Il faut comprendre par là que le fautif est iOS 18 et qu’Apple pourrait donc corriger le tir en publiant une mise à jour. L’algorithme de rejet d’appuis accidentels d’iOS semble être trop sensible, ce qui fait que les appuis intentionnels sont ignorés.

Certains utilisateurs signalent des problèmes particuliers lorsque leur doigt repose près de « Commande de l’appareil photo », le nouveau bouton que l’on retrouve sur le côté droit des iPhone 16, bien que le souci semble affecter les quatre bords de l’écran de la même manière.

Lorsque cela se produit, iOS ignore souvent tous les nouveaux appuis sur l’écran pendant une brève période. C’est ce qui fait que les interactions de l’utilisateur ne sont pas prises en compte. Une vidéo montre un exemple.

Quelle est la raison du problème ? Cela reste au stade de théorie pour le moment, mais il est possible que cela ait un lien avec les bordures plus fines des iPhone 16 Pro. Le souci est plus susceptible de se produire lorsque le téléphone est utilisé sans coque car il est plus facile de poser involontairement les doigts sur les fines bordures.

Les retours d’utilisateurs montrent que le problème de l’écran tactile existe sur les iPhone 16 Pro avec iOS 18 et la bêta d’iOS 18.1. Il faut maintenant espérer qu’Apple propose un correctif.