L’Apple Watch Series 10 est commercialisée depuis quelques jours à peine et elle bénéficie déjà d’une promotion de 13%, ce qui fait tomber son prix à 389,99 euros, au lieu de 449 euros chez Apple.

Il s’agit d’une double promo en réalité. Cdiscount propose en ce moment trois références de l’Apple Watch Series 10 (42 mm) à 419,99 euros au lieu de 449 euros chez Apple. Vous pouvez ensuite utiliser le code promo 30DES299CD dans le panier, avant de valider votre achat, pour bénéficier de 30 euros de réduction supplémentaires. On arrive donc à 389,99 euros à l’arrivée.

Voici les liens directs pour chaque modèle :

Il va falloir un peu patienter pour les recevoir. En effet, Cdiscount annonce une livraison pour le 23 octobre. Dans un mois donc. Mais vous avez 13% de remise, donc l’attente peut être intéressante.

Pour rappel, l’Apple Watch Series 10, annoncée lors de la keynote du 9 septembre, comprend des écrans plus grands, se veut plus fine que le modèle précédent, embarque la puce S10, propose la détection de l’apnée du sommeil et plus encore. Les premiers tests ont été positifs, notamment en ce qui concerne les écrans plus grands et la finesse.