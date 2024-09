Musi, une application musicale sur iPhone qui compte plus de 100 millions de téléchargements, n’est plus disponible sur l’App Store à la suite d’un retrait par Apple.

Le retrait de Musi sur l’App Store

Officiellement, l’équipe de Musi indique :

L’application est actuellement indisponible pendant que nous traitons certains commentaires relatifs à l’App Store. Nous n’avons pas d’estimation de la date de retour de l’application, mais soyez assurés qu’elle fait l’objet de toute notre attention !

Au vu du message, on peut croire qu’il y a un petit problème et qu’il va être (relativement) vite réglé. Mais cela va en réalité beaucoup plus loin que ça, comme le rapporte TorrentFreak.

Musi permet notamment de regarder des vidéos et d’écouter de la musique en se reposant sur des contenus qui viennent de YouTube. L’application est gratuite, zappe les publicités sur YouTube et permet même d’avoir une écoute en tâche de fond. Il est possible de réaliser ces deux actions avec l’application officielle de YouTube, mais il faut payer. Avec Musi, c’est gratuit.

L’industrie de la musique et YouTube s’en mêlent

L’été dernier, la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), qui est chargée de faire respecter dans le monde entier les droits d’auteur de l’industrie du disque, a visé Musi et a signalé l’application à Apple. Cela a déclenché une procédure, à laquelle a également participé l’avocat de Musi, qui a fait valoir que l’application ne faisait que donner accès à de la musique accessible au public, en soulignant que l’application ne stockait aucun contenu sur ses serveurs. Apple n’avait pas pour autant supprimé l’application.

L’IFPI n’était pas satisfaite par l’absence de réaction d’Apple et a donc demandé aux autres parties prenantes, c’est-à-dire le milieu de l’industrie musicale, à la rejoindre dans cette affaire. L’objectif était qu’Apple accepte de retirer l’application qui ne leur rapportait pas de revenus.

Il se trouve qu’Apple a effectivement reçu d’autres plaintes de l’industrie musicale, dont une récente demande de retrait de la part de la National Music Publishers’ Association (NMPA). Et un autre groupe s’est joint à la fête : YouTube.

YouTube semble avoir été un élément clé pour faire retirer Musi de l’App Store. Comme dit précédemment, l’application propose gratuitement des services qui sont normalement payants avec l’application de YouTube. La plateforme semble donc avoir utilisé ces arguments pour demander le retrait.

Est-ce Musi reviendra sur l’App Store un jour ? Peut-être. Mais il serait étonnant que l’application puisse proposer exactement les mêmes fonctionnalités qu’aujourd’hui.