Apple étend la disponibilité des iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Les smartphones sont désormais disponibles dans 21 pays supplémentaires. Il s’agit de la deuxième vague de lancement.

Commercialisation des iPhone 16 dans 21 nouveaux pays

La première vague de lancement des iPhone 16 a eu lieu le 20 septembre. Les quatre smartphones ont été mis en vente dans plus de 50 pays, dont en France, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, au Japon, en Chine et bien d’autres. Il y avait eu les précommandes une semaine plus tôt.

Le 27 septembre a été l’occasion d’avoir la commercialisation des iPhone 16 dans 21 nouveaux pays, dont au Brésil, en Géorgie, à Macao et au Vietnam. Cela s’accompagne par les accessoires compatibles avec les nouveaux smartphones d’Apple, dont les coques pour prendre en charge le nouveau bouton latéral qui a pour nom « Commande de l’appareil photo ».

En France, plusieurs modèles sont toujours en stock chez les revendeurs :

Amazon :

Fnac :

Darty :

Boulanger :

Si vous le préférez, vous pouvez passer par les opérateurs :