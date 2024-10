Des utilisateurs avec un iMac M1 rencontrent un problème au niveau de l’écran. Celui-ci affiche des lignes horizontales sans raison apparente. Les témoignages se multiplient sur les forums d’Apple, d’iFixit ou encore sur Reddit.

De nombreux utilisateurs qui ont le problème de l’écran indiquent que les lignes ont commencé à apparaître environ 18 à 24 mois après l’achat de l’iMac M1. Par conséquent, les ordinateurs tout-en-un ne sont souvent plus couverts par la garantie standard d’un an d’Apple au moment où le problème survient, à moins que le client n’ait souscrit une extension de garantie AppleCare+. Il y a également le cas des Européens qui ont deux ans de garantie (un an avec la garantie constructeur et un an avec la garantie revendeur).

Certains clients qui ont contacté Apple au sujet du problème ont fait savoir que la société leur avait parfois proposé une réparation offerte, bien que la garantie ne soit plus d’actualité. Mais tout le monde n’a pas eu cette chance et certaines personnes ont dû payer.

La raison exacte de ce problème d’écran avec l’iMac M1 n’est pas connue pour le moment. Il y a malgré tout un point commun entre les différents témoignages : la partie supérieure droite de l’écran devient chaude au toucher lorsque le souci se présente.

Qu’en est-il de l’iMac M3 ? Il n’y a pas de problème… pour le moment du moins. L’ordinateur a vu le jour il y a moins d’un an. En comparaison, le modèle M1 est sorti en avril 2021.