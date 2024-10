Des rumeurs ont déjà indiqué qu’Apple devrait bientôt annoncer l’iPad mini 7 et une nouvelle information vient renforcer ce sentiment. Cela concerne du mouvement au niveau de Best Buy, une grosse enseigne américaine (un équivalent français est Boulanger).

Best Buy liste un produit qui a pour nom « APPLE COMPUTER INC. – 9555093 » et qui a pour modèle « MINI WIFI ». L’appareil est présenté comme étant liquidation des stocks avec un prix de 359,99 dollars au lieu de 599,99 dollars. Il n’y a malheureusement pas d’autres informations, que ce soit le produit précis ou les caractéristiques techniques. On notera toutefois que Best Buy place l’appareil dans la section des tablettes.

Étant donné qu’il est question d’une liquidation pour vider les stocks, il est possible que ce soit l’iPad mini 6. Mais cette liquidation pourrait bien signaler l’arrivée prochaine de l’iPad mini 7, surtout que ce serait raccord avec les rumeurs.

Il est bon de noter que l’iPad mini 6 coûte 449 dollars aux États-Unis. Best Buy semble donc avoir fait une erreur de prix sur sa fiche produit.

Pas plus tard qu’hier, Bloomberg a indiqué que l’iPad mini 7 devrait être lancé avant la fin de l’année. Apple a l’habitude de faire des annonces en octobre, il faut donc s’attendre à du nouveau pour les Mac (avec les modèles équipés de la puce M4) et iPad.

Le nouvel iPad mini aurait une puce plus puissante (le modèle actuel dispose de l’A15), le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6E, un correctif pour le bug « jelly screen » qui touche l’écran existant, de meilleurs capteurs photo et de nouveaux coloris.