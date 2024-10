Apple a opéré à un changement discret au niveau de l’iPad 10 : le chargeur n’est plus inclus dans la boîte. Cela fait suite à la même modification que l’on retrouve au niveau de l’iPad mini 7.

Hier, Apple a annoncé l’iPad mini 7, qui est arrivé trois ans après le précédent modèle. Plusieurs nouveautés sont disponibles avec la nouvelle tablette, dont la puce A17 Pro, le support pour Apple Intelligence, un Wi-Fi plus rapide et plus encore. Apple en a aussi profité pour retirer le chargeur de la boîte, afin de n’y inclure qu’un câble USB-C et (évidemment) la tablette.

Il se trouve que le même scénario a eu lieu pour l’iPad 10… alors que la tablette n’a pas eu le droit à une mise à niveau. Ainsi, le chargeur n’est également plus inclus dans la boîte et il faut se contenter du câble USB-C fourni. Mais dans le même temps, Apple a baissé le prix de l’ordre de 30 euros. L’iPad 10 commence maintenant à 409 euros au lieu de 439 euros auparavant. C’est du moins le cas en Europe, puisque les États-Unis n’ont pas eu de baisse de prix… mais ils gardent le chargeur dans la boîte.

Que faire si vous achetez un iPad ? Vous pouvez par exemple utiliser le même adaptateur secteur que vous avez pour votre iPhone ou un autre produit. Vous pouvez sinon vous procurer un chargeur d’Apple à 25€ ou préférer les modèles d’autres marques sur Amazon qui sont bons et moins chers. Plusieurs modèles ont la certification MFi (Made for iPhone/iPad) d’Apple et coûtent quelques euros.